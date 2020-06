O Campeonato Rondoniense 2020 já está definido para ter sua continuidade no próximo mês de Novembro, após a FFER – Federação de Futebol do Estado de Rondônia através da sua Diretoria de Competições DCO/FFER, receber e acatar a solicitação formal de desistência de mais dois clubes.

O atual campeão estadual Vilhenense Esportivo Clube e o Clube Atlético Pimentense ambos do grupo B da competição, solicitaram formalmente através do protocolo dos ofícios N° 0176/2020 datado de 07/05/2020 (Vilhenense) e ofício N° 041/2020 de 09/05/2020 (Pimentense) a desistência do campeonato estadual 2020. A FFER resolveu por acatar o pedido dos clubes, tendo em vista os motivos elencados pelos mesmos no documento oficial e considerando o atual momento e as enormes dificuldades enfrentadas por todos os filiados.

O Diretor Jurídico Alexandre Casagrande, afirma “entender ser possível atender o pedido de desistência dos clubes, diante das justificativas plausíveis e a excepcionalidade que o caso impõe”.

“Essa Pandemia veio para mudar o rumo de muita coisa na sociedade, precisamos ser sensatos e solícitos aos nossos filiados de modo que não os prejudiquemos, pois ninguém tem culpa do que está acontecendo” salientou o Presidente da FFER Heitor Costa.

Para Almir Belarmino, Diretor de competições da FFER, “o momento é de muita apreensão e o futuro ainda é incerto, lamentamos a desistência desses clubes, mas, entendemos as dificuldades relatadas. Estamos trabalhando para fazer o melhor por nossos filiados”.

O Vilhenense ocupava a primeira colocação do Grupo B com 14 pontos ganhos, já o Pimentense vinha na quarta posição com 6 pontos. O campeonato terá continuidade com apenas cinco clubes: No grupo A: Sport Club Genus de Porto Velho, Real Ariquemes e Porto Velho Esporte Clube, e no grupo B: Ji Paraná Futebol Clube e Sociedade Esportiva União Cacoalense.