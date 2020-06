O deputado Cirone Deiró (Podemos) cobrou do governador Marcos Rocha, durante sessão plenária da terça-feira 02, a veiculação, no rádio e televisão, de mensagens institucionais de interesse do produtor rural. Ele explicou que, nesses dois meios de comunicação social, o homem do campo tem mais acesso.

Cirone Deiró disse que atualmente as informações não estão chegando, na proporção que deveriam aos produtores. Conforme explanou, a mídia governamental, direcionada para este segmento, está mais concentrada nas redes sociais. Por isso, segundo o orador, os conteúdos produzidos são pouco acompanhados pelas pessoas que vivem e produzem na área ruralista.

Já o rádio e a TV, na avaliação de Deiró, são mais comuns no setor rural, fazem parte da rotina dos agricultores e são ferramentas eficazes para levar informações preciosas. Segundo ele, a utilização dos veículos é uma forma também de valorizar e fortalecer ainda mais o setor produtivo de Rondônia e de aproximação do governo com quem produz.

O parlamentar destacou que Rondônia é o sexto maior produtor de gado do Brasil, totalizando negócios da ordem de R$ 14 bilhões ao mês. Ele reforçou ainda a expansão da produção de pescado e das plantações em geral. “Mesmo em plena pandemia, o setor cresce e mostra toda sua potencialidade,” disse.