Adquirido através de emenda federal e sucateado em gestões passadas, o aparelho de ultrassonografia foi recuperado pela prefeita de Chupinguaia Sheila Mosso.

Com o funcionamento do aparelho, o município passa atender uma maior demanda, isso porque de acordo com a Secretaria de Saúde, em 2019 eram feitos 40 ultrassonografias por mês, sendo dividido os exames em duas etapas, agora a realidade será outra.

Segundo a gestora, desde o início de sua administração vem priorizando a saúde do município. “São muitas dificuldades, mas a satisfação da realização supera todas. Tenho certeza que mesmo em tempo de pandemia estamos trabalhando com zelo, transparência e responsabilidade com o dinheiro público, porque sei que juntos somos mais fortes”.