O Campeonato Rondoniense 2020 ganhou mais um desistente na reta final. Trata-se do Vilhenense Esportivo Clube, que decretou não participar do restante do estadual com data no mês de novembro.

A desistência do clube foi oficializada pela diretoria junto a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

Com a renúncia, o time que estava na liderança do grupo B do campeonato, as equipes classificadas o segundo colocado (Ji-Paraná) e o terceiro (União Cacoalense).

Com isso as semifinalistas aos títulos são: Porto Velho do grupo A, Ji-Paraná e Cacoalense, ambos do grupo B, e última vaga ainda está a ser definida entre Real Ariquemes e Genus do grupo A