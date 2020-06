O deputado federal Mauro Nazif (PSB-RO), visitou a cidade de Guajará-Mirim na última segunda-feira 01, para tratar de ações e recursos de enfrentamento à pandemia do coronavírus.

O parlamentar passou o dia no município e participou de diversas reuniões. Esteve inicialmente na Câmara Municipal com os vereadores Serginho Bauez, Augustinho, pastor João Wanderley, Carreirinha, Barroso, Roberto, Adão Laia, Arão e o enfermeiro Ronaldo.

Em seguida dirigiu-se ao Hospital Regional, acompanhado do enfermeiro Ronaldo, os médicos Leandro, João Paulo, Aryane e o vereador Serginho para conhecer a instalação. Na ocasião, o deputado conversou com a diretora da unidade e vários técnicos.

Mauro Nazif participou também de uma reunião com o prefeito Cícero Alves de Noronha, o secretário de saúde Douglas Dagoberto, o corpo técnico da prefeitura e do Estado e os enfermeiros Jarbas e Lívia. No final da tarde, o parlamentar teve uma reunião no hospital de campanha com representantes das categorias da saúde, o prefeito e a direção da unidade.

“Estamos aqui para ajudar a viabilizar a questão de recursos que irá socorrer o município. De imediato tem R$ 700 mil na conta do Estado para serem destinados a cidade na aquisição de bens necessários ao enfrentamento da covid-19. Somado a isso, Guajará irá receber mais de R$ 7 milhões referentes ao plano de emergência da União para Estados e municípios”, disse Nazif.

Na visita ao hospital observou-se a falta de medicamentos para tratamento e para entubar pacientes. De pronto, Mauro entrou em contato com a Sesau, que disponibilizou esses medicamentos e aproveitando que a ambulância de Guajará estava em Porto Velho, já traria esses medicamentos.

Nazif enfatizou ainda a necessidade do fortalecimento na estrutura básica de atendimento, com profissionais da saúde e de medicamentos a disposição para pacientes que estiverem necessitando, pois com isso haverá menos casos graves na cidade.

O parlamentar destacou também, outras ações para levar recursos ao município. “Na semana passada, fiquei em Brasília, por conta de Guajará, por causa da Portaria 163/20, do Ministério da Saúde. Nessa portaria, Guajará tem condições de receber R$ 1,5 milhão e com juros, mais R$ 400 mil, então quase R$ 2 milhões por vir. Tem uma emenda de 2018, do deputado federal Lúcio Mosquini (MDB -RO), que colocou boa parte desses recursos de R$ 2 milhões para aquisição de equipamentos, mas o Estado repassou para outras unidades, então veremos isso também”.

Na reunião com representantes das categorias e o prefeito, Nazif fez um pedido ao chefe do executivo, para que pague a gratificação dos servidores da saúde que estão na frente dessa batalha, o que foi solicitado pelo vereador Serginho em consonância. “É importante sabermos valorizar esses servidores que estão expostos, colocando suas vidas em risco e de suas famílias, por isso nada mais justo o pagamento dessa gratificação”.

“Sabemos que é um sofrimento e que Guajará tem o maior número de óbitos percentualmente falando. Mas é aí que digo que temos que somar, todo mundo tem que somar, não é hora de divisão nem de briga. Não adianta querer ficar achando culpados, o que temos que fazer é buscar soluções, trabalhar para restaurar a saúde e a tranquilidade da população de Guajará-Mirim”, concluiu Mauro.