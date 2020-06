Três servidores da Agência Idaron testam positivo para o Coronavírus, dois servidores em Porto Velho e um em Vilhena.

No ultimo dia 01 de junho foi testado positivo a servidora que presta serviço ao Idaron como Vigilante no escritório de atendimento local em Porto Velho.

Hoje mais dois casos foram registrados, trata-se de um servidor Assistente de Fiscalização Agropecuária que presta serviço no Posto Fiscal em Porto Velho e um Policial Militar que presta serviços no Posto Fiscal em Vilhena.

O SINDSID já vem cobrando um posicionamento da Diretoria da Idaron através do ofício 07/2020/SINDSID em relação ao Cumprimento do Decreto N° 25.049 de 14 de maio de 2020 e medidas de segurança em relação ao Coronavírus, veja ofício. Clique (AQUI).

Na esperança de ser ouvido e ter respostas enviou cópia da solicitação para o Ministério Público de Rondônia, Casa Civil, Presidência da Assembleia Legislativa e SESAU, mas até o momento não obteve.

Vale ressaltar que em São Miguel do Guaporé e Santana do Guaporé os escritórios encontram-se com o atendimento local ao Público suspenso e os servidores estão em home-office e todo o atendimento está sendo feito de forma remota sem nenhum prejuízo para o Órgão, atendendo ao Decreto Municipal 933/2020 de 27 de maio de 2020 que instituiu Isolamento Social Rígido (Lockdown) no município pelo número crescente do covid-19.

Diante dos casos positivos confirmados e o fato da Idaron ser considerada essencial e não ter parado dia desde o início da pandemia, O SINDSID preocupado com a preservação da vida, promoção à saúde pública e da dignidade da pessoa humana, como prevê o Decreto Estadual n° 25.049 de 14 de maio de 2020, solicita a realização do “Teste Rápido para covid-19” em todos os servidores e o fim do atendimento presencial dentro das unidades.