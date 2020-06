O empresário M.V.S., 41 anos, procurou a delegacia na tarde de quarta-feira 03, para relatar que foi vítima de estelionato.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), há cerca de quatro meses recebeu uma ligação da Tellnews informando que seria divulgado a empresa da vítima no Google de forma gratuita, pois fazia parte do pacote de telefonia contratado.

Após, a empresa enviou um documento de autorização do serviço, no qual a vítima assinou, porém um mês depois chegou 12 boletos no valor de R$ 596,96 com aviso de que caso não quitasse a dívida seu nome seria protesto.

Devido a inadimplência foi oferecido um acordo no valor de R$ 2 mil para quitação da dívida, com a recusa da vítima, a suposta empresa continua ligando e não cancelam o serviço.

Diante dos fatos foi realizado um registro junto a Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp) e o caso segue sob investigação.