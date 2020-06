A campanha entre alunos do Colégio Unesc em Cacoal arrecadou doces e guloseimas para crianças e adolescentes do Abrigo Pingo de Gente! A arrecadação era para ser entregue na Páscoa e foi realizada antes da suspensão das aulas em 16 de março último.

Diante das restrições com o covid-19 a diretoria do colégio prolongou a campanha que faz parte do “Projeto Vivência”, que tem o objetivo de reforçar o sentimento de amor ao próximo e contribuir com a sociedade, despertando a solidariedade. Na última semana de maio, as doações foram entregues à instituição Pingo de Gente pela diretora Marla Mendes do Colégio Unesc.

Do Colégio Unesc em Cacoal são determinantes para o sucesso das aulas remotas! A semelhança entre as aulas EAD e as aulas remotas é que a educação é mediada pela tecnologia. Mas nas aulas remotas os princípios seguidos são os mesmos adotados no ensino presencial.

Neste momento excepcional com o covid-19 foi a alternativa mais plausível para que o ano letivo não fosse perdido. Professores e alunos tiveram que ter uma rápida adaptação com a mudança. Os professores se reinventaram e aprofundaram-se nesse mundo tecnológico. O esforço dos professores e de toda a equipe da Unesc tem sido recompensador.

“Todo o corpo docente da instituição tem se desdobrado ao máximo para oferecer aulas de qualidade. Nossos professores se mostram extremamente dispostos a esclarecer dúvidas, estão compreensíveis com prazos e limitações e claro, almejando sempre bons resultados”, destaca o presidente da Unesc Rondônia Antônio Carlos Nascimento.

A Unesc tem trabalhado o equilíbrio emocional junto aos alunos do colégio, acadêmicos, professores e prestadores de serviço em todas suas unidades. Afinal, ficar em casa constantemente, impedidos de encontrar os amigos, realizar reuniões em família e até brincar, não tem sido fácil para ninguém!

Em Cacoal, na última terça-feira 2, a jovem e bonita Syndell Foli festejou aniversário.

Em Cacoal, o jovem casal de engenheiro-civil Camila Ferreira Jorge Pelizaro e Igor Pelizaro com sua empresa Ferreira e Pelizaro Engenharia tem feito sucesso com seus projetos arquitetônicos de edificações, que contam com a sofisticação que o mercado exige, com trabalhos em três dimensões, maquetes eletrônicas e imagens foto realistas para uma noção ainda maior e mais próxima da realidade.

O Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic) precisa de doações, principalmente porque devido a pandemia do covid-19, neste ano não realizará a tradicional feira da solidariedade. Colabore e doe o que puder por esta instituição filantrópica em Cacoal.

