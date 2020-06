O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 06, no cruzamento da Avenida Antônio Pereira dos Santos, com a Rua Rosalina Marangoni no Bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor do Ford Fiesta, seguia pela Avenida Antônio Pereira dos Santos, sentido Perimetral, quando ao chegar no cruzamento, colidiu com um motociclista que trafegava pela Rua Rosalina Marangoni, sentido Porto Velho.

No impacto, o motoqueiro sofreu varias lesões no braço e perna. Ele foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A P-trân isolou o local para a perícia e registrou a ocorrência.