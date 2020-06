Na tarde desta sexta-feira, 22, um homem foi preso em flagrante na agência da Caixa Econômica Federal de Ji-Paraná, pelo crime de estelionato.

O flagrante se deu quando o indivíduo buscava obter a vantagem ilícita proporcionada por fraudes envolvendo clonagem de cheques no Estado do Rio Grande do Sul.

Logo que comunicada pela CEF, a equipe policial deslocou-se até a agência e pôde abordar o autor dos fatos no local.

A partir da entrevista ao abordado, a PF mobilizou equipes para verificar os dados levantados e foi possível identificar outro investigado, além de uma testemunha central.

Em posse do conduzido, foram encontrados R$ 6.800,00 e diversos boletos pagos. Os documentos tiveram seu pagamento cancelado e o dinheiro foi apreendido, para posterior ressarcimento à vítima.

Os procedimentos do flagrante, com a lavratura do respectivo Auto de Prisão em Flagrante, deram-se na Delegacia de Polícia Federal de Ji-Paraná/RO, que coordenou toda a ação e de onde foi o indiciado encaminhado ao presídio central, para permanecer à disposição da Justiça Federal.