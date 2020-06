Vilhena registrou 16 novos casos confirmados de covid-19 de vilhenenses neste sábado, 6 de junho, sendo 14 por meio de testes rápidos.

Além disso, foram identificados 15 novos casos suspeitos. Por outro lado, a cidade recebeu 5 resultados negativos.

Dessa forma, Vilhena registra, até as 20h de hoje: 107 casos confirmados de vilhenenses, 1 óbito, 4 positivados moradores de outros estados, 87 casos suspeitos e 452 descartados. Há atualmente 66 casos ativos de moradores de Vilhena, 4 de outros estados e 1 estrangeiro. Estes são os pacientes que podem transmitir a doença, visto que 40 já estão recuperados e um veio a óbito.

Dos 16 novos casos positivos de Vilhena 6 são do sexo feminino com 18 anos (Vila Operária), 19 anos (Centro), 28 anos (São José), 33 anos (Cristo Rei), 44 anos (Jardim América) e 46 anos (Jardim das Oliveiras), bem como 10 do seco masculino com 5 anos (Jardim das Oliveiras), 25 anos (Barão do Melgaço 3), 30 anos (Centro), 33 anos (Centro), 37 anos (Cristo Rei), 38 anos (Centro), 40 anos (Jardim América), 41 anos (Bela Vista), 43 anos (Alto Alegre) e 60 anos (Jardim Greenville).

Foram registrados também 15 novos casos suspeitos na cidade, sendo 6 do sexo feminino com 18, 19, 28, 33, 44 e 46 anos, bem como 9 do sexo masculino com 5, 30, 33, 37, 38, 40, 41, 51 e 53 anos.

Por outro lado, a cidade recebeu 5 resultados de exames negativos, sendo 3 do sexo feminino com 34, 38 e 48 anos, bem como 2 do sexo masculino com 33 e 21 anos.

Estão internados 7 pacientes em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 4 confirmados e 3 suspeitos. Continuam com necessidade de respiradores os pacientes positivados do sexo masculino de 40 e 52 anos. Outros dois positivados também estão internados na enfermaria comum de isolamento: dois do sexo feminino com 60 anos e um do sexo masculino com 70 anos. Os três casos suspeitos também estão na enfermaria de isolamento, são todos do sexo masculino e têm 40, 52 e 77 anos. Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.

TESTE RÁPIDO

Hoje mais 150 pessoas foram testadas no ponto de testagem rápida próximo ao Corpo de Bombeiros. A Secretaria Municipal de Saúde informa que os bairros que receberão pontos de testagem não serão divulgados previamente pois o intuito determinado pelo Governo do Estado para estes testes rápidos é realizar um mapeamento da doença no município. Para tanto, o exame acontece de forma randômica, com o objetivo de identificar especialmente aqueles que estão assintomáticos. Seguindo um protocolo do Governo do Estado, a expectativa é testar cerca de 5 mil pessoas desta maneira nos próximos 30 dias. Até o momento 27 pessoas já foram identificadas como positivo para covid-19 em Vilhena nestes três dias de testagem, o que representa cerca de 25% do total.

Todos os vilhenenses que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

7.701 INFECTADOS EM RO

O Estado registrou até o momento 7.701 casos confirmados e 228 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 673 mil, com 36 mil mortes. No mundo são 7 milhões de casos confirmados e 401 mil mortes.

>>> Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 107 vilhenenses e 4 de outros Estados

Suspeitos: 87

Internados: 4 confirmados (2 em respiradores) e 3 suspeitos (sem necessidade de respirador)

Descartados: 452

Recuperados: 40

Óbitos: 1