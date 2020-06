O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 8, no cruzamento entre as Avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes com A Sabino Bezerra de Queiroz, no Bairro Jardim Eldorado em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), a condutora de uma motoneta Biz trafegava pela Avenida Brigadeiro, sentido BR-364, quando ao chegar no cruzamento colidiu com outra motoneta Biz, na qual que seguia pela Sabino Bezerra, sentido Cuiabá e teria avançado a preferencial, com isso, causado a colisão.

No impacto, a motociclista sofreu ferimentos e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A P-trân isolou o local para a perícia técnica e em seguida registrou a ocorrência.