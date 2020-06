Vilhena registrou 27 novos casos confirmados de covid-19 de vilhenenses nesta segunda-feira, 8 de junho, todos por meio de testes rápidos.

Além disso, foram identificados 54 novos casos suspeitos. Por outro lado, a cidade não recebeu resultados negativos, mas identificou 12 pacientes como recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra, até as 21h de hoje: 162 casos confirmados de vilhenenses, 1 óbito, 4 positivados moradores de outros estados, 87 casos suspeitos e 472 descartados.

Há atualmente no município 109 casos ativos de moradores de Vilhena e 4 de outros estados. Estes são os pacientes que podem transmitir a doença, visto que 52 já estão recuperados e um veio a óbito.

Dos 27 novos casos positivos de Vilhena 20 são do sexo feminino com 22 anos (Bodanese), 25 anos (Centro), 28 anos (Centro), 28 anos (Setor 19), 30 anos (Alto Alegre), 31 anos (Setor 19), 34 anos (Alto dos Parecis), 35 anos (Bela Vista), 37 anos (Tancredo Neves), 39 anos (Barão do Melgaço 2), 41 anos (BNH), 41 anos (5° BEC), 45 anos (Centro), 48 anos (Vila Operária), 48 anos (Centro), 50 anos (Jardim Eldorado), 52 anos (Jardim Primavera), 53 anos (Bodanese), 66 anos (Centro), 72 anos (Centro) e 76 anos (Bodanese), bem com 7 do sexo masculino com 17 anos (São José), 34 anos (Jardim América), 38 anos (São José), 45 anos (Centro), 47 anos (Jardim América) e 50 anos (Setor 22).

Foram registrados também 54 novos casos suspeitos na cidade, sendo 38 do sexo feminino com 10, 10, 17, 19, 22, 25, 28, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 31, 34, 34, 35, 37, 38, 38, 38, 39, 41, 41, 41, 41, 45, 48, 48, 48, 50, 52, 53, 65, 66, 72, 72 e 76 anos, bem como 16 do sexo masculino com 17, 17, 22, 28, 31, 32, 34, 34, 38, 41, 43, 45, 47, 47, 50 e 65.

Por outro lado a cidade identificou 12 pacientes como recuperados, sendo 7 do sexo feminino com 15 anos (Jardim Eldorado), 22 anos (5° BEC), 26 anos (5° BEC), 30 anos (Jardim Eldorado), 39 anos (Jardim das Oliveiras), 39 anos (Cidade Verde 1), 47 anos (Jardim Eldorado), bem como 6 do sexo masculino com 39 anos (Setor 08), 50 anos (Centro), 55 anos (Jardim Eldorado), 59 anos (Jardim das Oliveiras) e 70 anos (Cohab).

Estão internados 4 pacientes em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 2 confirmados e 2 suspeitos. Três têm necessidade de respiradores, sendo dois positivados do sexo masculino, com 40 e 52 anos, e um caso suspeito de 71 anos do sexo feminino. Já na enfermaria comum de isolamento está internado um caso suspeito do sexo masculino com 25 anos. Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.

Todos os vilhenenses que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O Estado registrou até o momento 8,1 mil casos confirmados e 235 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 691 mil, com 37,3 mil mortes. No mundo são 7 milhões de casos confirmados e 406 mil mortes.

