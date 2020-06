O boletim informativo do Cepea desta segunda-feira 08, indica que a colheita do milho ainda está no início, mas os preços do milho seguem registrando pequenas quedas na maior parte das regiões acompanhadas pelo Cepea, sobretudo nas do Paraná e do Centro-Oeste.

Compradores postergam as negociações de grandes lotes para as próximas semanas, na perspectiva de continuidade do movimento de baixa, ao passo que vendedores consultados pelo Cepea buscam comercializar nos atuais patamares de preços. Nesse contexto, a maior parte das negociações envolve pequenos lotes.

Na região de Campinas (SP), o Indicador ESALQ/BM&FBovespa recuou 3,9% de 29 de maio a 5 de junho, a R$ 48,20 a saca de 60 kg na sexta-feira 05.