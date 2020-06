A Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania em Rondônia, presidida pelo advogado Caetano Neto, encaminhou expediente ao governo Marcos Rocha (PSL) para que, em cumprimento ao disposto no art. 37 da Constituição Federal que obriga dar “publicidade” aos atos governamentais, apresente detalhamento das despesas via mídia institucional, promovidas frente aos repasses do Governo Federal para atender ações no combate exclusivamente o Covid-19.

Caetano publicou cópias das Ordem Bancárias dos repasses. Total de repasse relativo aos meses de abril/maio e junho/2020 atinge o montante de R$ 104.372.310,11 (cento e quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil, trezentos e dez reais e onze centavos).

No caso de Vilhena, segundo o advogado, o repasse do Governo Federal para atender o combate contra o covid-19 ocorreu em março e abril de 2020.

A soma atinge o montante de R$ 1.754.599,23 sendo: em março/2020 o montante de R$ 1.460.000,00, através do processo administrativo nº 058837/2020, e R$ 294.599,23 em abril deste ano 2020, via processo administrativo nº 043259/2020.

Ele também pediu explicações dos gastos ao prefeito Eduardo Japonês (PV).

>>> CONFIRA, ABAIXO, AS CONSULTAS DE ORDEM BANCÁRIAS FEITAS NA MANHÃ DESTA SEGUNDA-FEIRA, 8: