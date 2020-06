Na última sexta-feira 05, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve em Vilhena para o recebimento de diversos veículos e equipamentos agrícolas que irão beneficiar produtores rurais da região, atendidos por programas da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), como Balde Cheio e PróLeite.

Entre os benefícios que foram entregues pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri/RO) e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RO) na cidade, e que serão utilizados para o fortalecimento das ações voltadas para a pecuária leiteira da agricultura familiar em Rondônia, destacam-se um conjunto de bi-caçamba hidráulica para o transporte de calcário, carreta forrageira, pá hidráulica para carregamento de insumos, uma calcalhadeira e uma perfuratriz de poço artesiano.

Na pequena cerimonia realizada na Praça dos Três Poderes, Goebel agradeceu ao governador Marcos Rocha e ao secretário Evandro Padovani pelo apoio ao setor produtivo. “As máquinas e equipamentos entregues em Vilhena vão aliviar a carga nos ombros do agricultor, aumentando sua rentabilidade, dando condições para o homem do campo produzir e faturar mais. Registro também o comprometimento do prefeito Eduardo e o trabalho de ponta do Jair Dornelas, nosso secretário municipal de agricultura, por estar fazendo o bem para as pessoas, suprindo as demandas da zona rural”.

Respeitando às medidas necessárias de enfrentamento ao novo coronavírus e em cumprimento ao decreto governamental, a cerimonia foi realizada sem a presença de público, sendo restrita apenas à presença de algumas autoridades.

MAIS CALCÁRIO PARA VILHENA

Durante a cerimonia, Luizinho Goebel revelou que sua emenda de R$ 280 mil para calcário já está na conta da prefeitura da cidade. Dessa forma será possível adquirir 5 mil toneladas de calcário para beneficiar mil produtores, cada um com 5 toneladas.

MAIS DE 200 EQUIPAMENTOS

Os 205 equipamentos que estão sendo entregues aos 52 municípios rondonieneses foram adquiridos através de recursos do Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia (Fundo Proleite). Os benefícios serão utilizados para fortalecer ainda mais a pecuária leiteira do Estado.