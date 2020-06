Na manhã desta segunda-feira, 8, uma equipe do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de Rondônia (Sintra-Intra) está na cidade de Chupinguaia inspecionando as instalações do alojamento do frigorífico Marfrig.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, um funcionário da empresa teria testado positivo para covid-19 e ficado no alojamento 46 com outros funcionários.

A equipe do sindicato está identificando e isolando quem teve contato com o possível infectado.

O Extra de Rondônia tentou contato com a assessoria da empresa, mas até o momento não obteve resposta.