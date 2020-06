O comerciante R.S.S., 40 anos, acionou a Policia Militar após P.H.P.S., 18 anos, comprar produtos em sua distribuidora e tentar pagar com uma nota de R$ 100,00 falsa. O fato aconteceu no domingo 07, no Alto Alegre em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O.), P.H.P.S. entrou na distribuidora, pegou duas latas de cerveja e um pacote de amendoim, no momento do pagamento estava com uma nota de R$ 100,00 e outra de R$ 20,00, porém optou por passar a nota falsa que de imediato foi identificada pelo comerciante.

P.H.P.S. narrou que não sabia que a nota era falsa e havia pego por um serviço que realizou dias atrás.

Com isso, o jovem foi encaminhado a Unidade integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp) e responderá por crime assimilado ao de moeda falsa.