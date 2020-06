J.A.M.L., 36 anos, foi flagrado na madrugada desta segunda-feira 08, dirigindo um veículo em estado de embriaguez na Avenida Perimetral, Novo Tempo em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O.), durante patrulhamento, uma guarnição se deparou com um Celta transitando em “zigue-zague” pela via. Ao realizar a abordagem solicitou que o motorista fizesse o teste do bafômetro, porém ele se recusou.

Com isso, J.A.M.L. foi encaminhado a Unidade integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp) e entregue ao delegado de plantão. Já o veículo foi liberado a um condutor habilitado.