Na noite desta segunda-feira, 08, ligações anônimas para a Central de Operações via 190 informaram que um homem estava transitando no Bairro Jardim Primavera, em Vilhena, com uma motoneta Honda modelo Pop 100 que havia sido roubada no último domingo, 07.

Com as informações repassadas uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), localizou o suspeito com o veículo na Avenida 1711.

Após abordagem os policiais o identificaram A.C.A., vulgo “Acreano” de 23 anos, que já cumpre usando tornozeleira eletrônica por ter praticado outros roubos.

O suspeito declarou aos policiais que na noite anterior deixou a tornozeleira descarregar para efetuar o roubo da motoneta juntamente com um comparsa. Equipes da Rádio Patrulha (RP), reforçaram as buscas pelo segundo envolvido no roubo e o localizaram em uma casa no conjunto União.

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito identificado pelas iniciais L.A.F., vulgo “Nei”, de 38 anos, saiu às pressas da casa e empreendeu fuga pelos fundos do terreno, sendo acompanhado pelos militares e contido após tentar pular um muro.

Na residência de “Nei” os policiais encontraram outra motocicleta Honda CG 125 Titan, ano 1998, de cor vermelha, placa JYW-2403/Juína-MT, e uma faca, utilizados por ele e “Acreano” para efetuarem roubos na cidade.

Os dois confessaram serem os autores do roubo da motoneta Pop. Diante dos fatos, ambos foram presos e conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).