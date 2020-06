No último dia 07 de junho de 2020, o vice-presidente da república, general de exército Antônio Hamilton Martins Mourão visitou a 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sl) – Comando Conjunto Príncipe da Beira (CCj PB) – no contexto da operação “Verde Brasil 2”.

Fizeram parte da comitiva representantes do Ministério da Defesa (MD), do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), do Ministério do Meio Ambiente, do Comando de Operações Terrestres (COTER) e do Comando Militar da Amazônia (CMA).

A visita do vice-presidente da república, que está à frente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, teve como finalidade acompanhar as atividades da operação “Verde Brasil 2” na área de atuação do CCj PB que abrange os Estados do Acre, de Rondônia e o Sul do Amazonas.

Na oportunidade, o comandante do CCj PB, general Lima, apresentou ao vice-presidente da república e comitiva os detalhes das operações em andamento e destacou a integração entre as instituições federais, Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização (OSPF) e entidades públicas de proteção ambiental.

Finalizando sua passagem em Porto Velho, Mourão concedeu uma coletiva de imprensa aos principais veículos de comunicação da região, ocasião em que foram abordados temas como: operação “Verde Brasil 2” e sua prorrogação, Conselho Nacional da Amazônia Legal, desmatamento e destinação das madeiras ilegais, integração entre os participantes da operação, além dos expressivos resultados alcançados até o momento na área do CCj PB, tais como o valor de R$ 31.910.318,66 em 139 multas aplicadas e a apreensão de 10.898,535 m³ de madeira.

A operação “Verde Brasil 2” é desenvolvida sob coordenação da vice-presidência da república e em apoio aos órgãos de controle ambiental e de segurança pública. As ações deflagradas pelo governo federal, no dia 11 de maio de 2020, ocorrem na faixa de fronteira, nas terras indígenas, nas unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas federais com ações preventivas e repressivas contra crimes ambientais na Amazônia Legal.