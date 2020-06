Um caminhão caçamba traçado, que foi adquirido através de uma emenda parlamentar destinada pela deputada estadual Rosangela Donadon (PDT), já atendeu mais de 500 agricultores em Cabixi.

A emenda para aquisição do veículo que está contribuindo para o desenvolvimento da agricultura em Cabixi, foi solicitada pela vice-prefeita Roseli Barroso e pelo vereador Michael Barroso.

Segundo o vereador Michael Barroso, o caminhão está sendo utilizado na Secretaria Municipal de Agricultura para atender os agricultores na produção de silagem, transporte de calcário para as propriedades rurais, aterro de passagem de gado, vasculhamento de curral, entre outros serviços.

De acordo com Michael Barroso, a parceria com a deputada para a aquisição do veiculo foi de suma importância para o desenvolvimento e fomento da agricultura em Cabixi.

“Esse caminhão foi o primeiro equipamento da Secretaria de Agricultura do município de Cabixi e ele já atendeu mais de 500 produtores rurais e agricultores. Atualmente a Secretaria de Agricultura conta apenas com dois caminhões, e esse é o principal, pois ele é um caminhão excelente veio na hora certa e está atendendo todos os agricultores do município de Cabixi”, ressaltou o vereador.

A deputada Rosangela Donadon disse que está feliz em contribuir com o desenvolvimento da agricultura no Cone Sul de Rondônia.

“Estou muito feliz em saber que os produtores rurais e agricultores estão sendo beneficiados com os serviços executados com o caminhão. Meu compromisso é trabalhar para fomentar o progresso e a geração de emprego e renda, contribuindo assim com o desenvolvimento de nossa região”, disse a deputada.