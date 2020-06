Vilhena registrou 38 novos casos confirmados de covid-19 de vilhenenses nesta terça-feira, 9 de junho, o recorde do município até o momento em um único dia.

Destes, 30 são por testes rápidos. Dessa forma, Vilhena registra, até as 20h de hoje: 200 casos confirmados de vilhenenses, 1 óbito, 4 positivados moradores de outros estados e 87 casos suspeitos.

Há atualmente no município 147 casos ativos de moradores de Vilhena e 4 de outros estados. Estes são os pacientes que podem transmitir a doença, visto que 52 já estão recuperados e um veio a óbito.

Estão internados 5 pacientes em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 4 na UTI. Três destes têm necessidade de respiradores e um faz uso de catéter nasal. O outro paciente, na enfermaria, está sob observação. Todos os demais casos, sejam suspeitos ou confirmados, estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.

O Comitê Gestor Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus se reuniu durante cerca de 3 horas na tarde desta terça-feira, por meio de videoconferência, e debateu a necessidade de novas medidas restritivas na cidade. Ficou decidido que não haverá alteração no decreto já em vigor, disponível de forma consolidada no link: www.bit.ly/49048-20-05-20.

A análise da direção clínica do Hospital Regional de Vilhena é que os leitos de UTI da Central de Atendimento à Covid-19 estejam todos ocupados em pouco mais de uma semana, devido à escalada da doença no município na última semana: apenas nos últimos 6 dias a cidade registrou 134 novos casos confirmados, que representam 67% do total registrado desde o primeiro caso suspeito em Vilhena, 86 dias atrás.

A Vigilância Sanitária adotou, desde o dia 8 de junho, postura mais rigorosa na fiscalização das medidas de segurança em Saúde em Vilhena: em vez de notificações para posterior autuação, a entidade agora aplicará a multa de forma direta, quando em face do descumprimento das regras do decreto municipal (citado acima) e da lei municipal n° 5.285, aprovada em 17 de abril, disponível no link: www.bit.ly/lei5285. Até este momento a Vigilância já fez cerca de mil notificações e visitas orientativas no município.

Devido à grande quantidade de dados dos novos casos registrados diariamente na cidade, os demais dados a partir de hoje serão informados pelo Painel Covid-19 Vilhena disponível no site da Prefeitura, no menu “Serviços” e também pelo link direto: www.bit.ly/painelcovidvilhena. Os dados dos casos de hoje serão atualizados no painel somente amanhã pela manhã. O painel revela diversas informações e é composto por quatro seções. A primeira revela a data da última atualização dos dados. Logo abaixo há os principais dados em números numa seção de destaque, que mostram os números de mortos, recuperados, ativos, confirmados, suspeitos, descartados, internados e casos novos no último dia de atualização.

Em seguida, a ferramenta organiza os dados disponíveis em 14 gráficos diferentes que permitem uma avaliação panorâmica da covid-19 em Vilhena, oferecendo dados sobre a taxa de ocupação de leitos, faixas etárias dos confirmados, sexo dos confirmados, casos novos por data, bem como a evolução dos casos recuperados, óbitos, ativos, confirmados, suspeitos, descartados e internados por data. Há ainda três gráficos de comparação entre confirmados e descartados (que mostra a profundidade de investigação com exames para cada caso confirmado), recuperados e confirmados (importante para mostrar a capacidade de recuperação dos pacientes locais) e confirmados e suspeitos (que revela o potencial de crescimento dos confirmados nos próximos dias). O último item do painel é um mapa que indica os bairros onde há casos ativos no município.

Todos os vilhenenses que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O Estado registrou até o momento 9,2 mil casos confirmados e 254 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 742 mil, com 38,5 mil mortes. No mundo são 7,3 milhões de casos confirmados e 413 mil mortes.