A Prefeitura de Cacoal está finalizando duas importantes obras: drenagem e pavimentação no Bairro Brizon.

A Avenida Sete de Setembro passou por um serviço de terraplanagem de Bse e sub base do solo, teve sua canalização de drenagem pluvial concluída, onde foram implantadas mantas geotêxteis que servem para filtração, proteção, impermeabilização, separação e controle de erosão superficial de pavimentos.

O material funciona de maneira semelhante a um filtro: deixa a água entrar no dreno e bloqueia a passagem de partículas. Com isso, os tubos de drenagem ficam limpos. Sem terra e nem areia, a vida útil do dreno ultrapassa 100 anos.

As melhorias fazem parte do cronograma da secretaria de Obras e serviços públicos- SEMOSP, que visa melhorar o fluxo de veículos na principal via de acesso que é rota alternativa, interligando o Centro aos bairros Brizon Morada do Bosque, Alto da Boa Vista e Residencial 7 de setembro, além do acesso à Linha 07 sentido Rondolândia.

“É uma obra mais cara, mais foi preciso colocar essas mantas para que o serviço tenha durabilidade e qualidade; fico feliz de poder realizar o sonho desses moradores que há tantos anos lutam por melhorias”, disse a Prefeita Glaucione.

Nos próximos dias, os serviços de pavimentação serão concluídos, melhorando a mobilidade de pedestres e automóveis, além de facilitar o escoamento das águas das chuvas.

“O serviço de drenagem e pavimentação no trecho da Avenida Sete de Setembro é um sonho para nós que moramos nessa localidade há mais de 40 anos. Nunca vi nenhum gestor fazer esse trabalho debaixo da terra, e que durará para a vida toda, é um sonho realizado”, disse o Vereador e morador da localidade Zebin Brizon.