Em uma live realizada via Facebook na última sexta-feira 05, o deputado federal Coronel Chrisóstomo questionou o governador de Rondônia, Marcos Rocha, sobre a suposta compra de um hospital inacabado no valor de R$ 12 milhões.

Segundo informações recebidas pelo parlamentar, o imóvel foi adquirido pelo dobro do valor. A indignação do deputado se deve também ao atual cenário critico com proliferação da pandemia do novo coronavírus, onde ao seu ver, o valor poderia ter sido investido em equipamentos e medicamentos.

No vídeo, o deputado afirma: “Tem muita coisa errada acontecendo… A Policia Federal vai bater ai, vai porque eu vou pedir”. Confira o vídeo na integra.