A Justiça de Rondônia marcou para o dia 18 de junho a audiência, via videoconferência a partir das 12h, sobre a compra dos cem mil testes chineses de coronavírus patrocinada pela gestão coronel Marcos Rocha por R$ 10,5 milhões.

Além do imbróglio administrativo sugerido pelo Ministério Público (MP/RO) acerca da compra às pressas, incluindo o atraso na entrega, contrariando a tratativa entabulada no contrato, há relatos como o do prefeito de Ouro Preto e até de uma paciente de Ji-Paraná expondo situações de falso positivo.

Essas situações colocam ainda mais em dúvida a confiabilidade dos kits adquiridos por Rondônia no negócio intermediado pela BuyerBR e Level Importação com o laboratório Hangzhou Realy Tech Co., Ltd.

A decisão foi proferida pelo juiz de direito Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, da 2ª Vara da Fazenda Pública.

“Determino ainda a intimação do Secretário Estadual de Saúde [Fernando Máximo] e do Gerente Administrativo da SESAU, para ciência e comparecimento ao ato, a fim de prestar os subsídios devidos para decisão”, afirmou o magistrado.

Em seguida, o membro do judiciário destacou que a diligência para intimação do “Secretário Estadual de Saúde e Gerente Administrativo da SESAU deverá ser realizada , devendo com urgência, pelo oficial de justiça de plantão constar no mandado as informações sobre a forma da realização do ato”.

Entre as ponderações sacramentadas pelo juízo destaca-se o alerta anotado por Edenir Sebastião no item “g”. Confira o documento na integra.