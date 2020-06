O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 09, no cruzamento da Avenida Celso Masutti com Rua Ezequiel Silva Cassin, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor da motocicleta Honda Fan, saia da rotatória da BR-364 e ao acessar o cruzamento, colidiu com um carro que trafegava pela Avenida Celso Masutti, sentido Porto Velho, na qual o motorista teria avançado a preferencial, com isso, causando a colisão.

No impacto, o motociclista sofre escoriações na perna e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A P-trân isolou o local para perícia técnica e depois registou a ocorrência.