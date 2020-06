Na tarde de terça-feira (09), a Polícia Rodoviária Federal realizou a prisão de três pessoas na cidade de Ji-Paraná.

Com o trio foram apreendidos documentos, cartões e equipamentos utilizados para aplicar golpes financeiros.

Uma guarnição PRF, em ronda na BR 364, abordou uma caminhonete na qual um dos passageiros viajava sem cinto de segurança. Um dos passageiros, que estava sem documento de identificação, foi identificado como foragido da justiça, por estelionato.

Durante a revista ao veículo, foram encontrados cartões do Santander, celulares, maquina de cartão, impressora, 3 relógios, carimbo com a impressão da empresa Gol Linhas Aéreas, 2 notebooks (o HP possuía sites abertos no Google Chrome, em site usado para falsificar documentos e o programa CorelDraw com documentos abertos, todos falsos) e uma carta da Magazine Luíza usada para abertura de contas bancárias.

Os policiais identificaram que os três infratores aplicaram golpes nos estados de Mato Grosso e Rondônia, todos com o mesmo modus operandi:

Abriam conta nos bancos com documentos falsos e sacavam o limite disponível nas contas bancárias

O trio foi encaminhado preso à Delegacia de Polícia Civil por crime de Estelionato e Falsificação de documento público.