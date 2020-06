O corpo de Carlos Alexandre Valverde Brandão, de 36 anos, assassinado a tiros de pistola .380 no pátio de um posto de combustível, no centro de Vilhena, foi transladado para Tangara da Serra no Mato Grosso, onde moram seus familiares.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, Carlos estava no pátio do posto falando ao celular e esperando lavar um carro que ele tinha alugado, quando um homem chegou numa moto Honda CG Titan de cor vermelha, sacou a arma e disparou várias vezes em sua direção, Carlos ainda tentou correr, mas caiu. Após efetuar os disparos, o autor fugiu tomando rumo ignorado.

Carlos foi atingido por um tiro na cabeça, um no ombro, um nas costas e um no abdômen. A vítima ainda foi socorrida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto-socorro.