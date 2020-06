A Polícia Federal (PF), em mais uma ação da operação “Fronteira Fechada”, com o apoio do Exército Brasileiro e da Força Nacional de Segurança Pública, deparou-se com uma embarcação suspeita atracada próxima a “Segunda Ilha”.

O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira, 8, durante patrulha fluvial no Rio Mamoré.

No momento da abordagem, os elementos empreenderam fuga abandonando o barco, o qual estava com cerca de 3.000 maços de cigarro, 3 caixas de munições, 1 sacola com folhas de coca, 82 embalagens de cuecas e 117 embalagens de meias.

Os procedimentos necessários com as mercadorias foram efetuados na Delegacia de Polícia Federal e depois foram encaminhadas para a Receita federal.

A operação Fronteira Fechada segue com ações de várias forças de segurança coordenadas pela Polícia Federal em toda a extensão da fronteira Brasil/Bolívia na região de Guajará Mirim e Nova Mamoré, além do impedimento de entrada de estrangeiros não autorizados no país também tem obtido excelentes resultados no combate a todo tipo de crimes que ocorrem na fronteira.