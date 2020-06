Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2019, mais 300 metros de pavimentação asfáltica na rua 743 foram concluídos nesta terça-feira, 9.

O trecho trabalhado começa em frente ao antigo “Buracão” da Curitiba e, nos próximos dias, as máquinas continuarão completando as camadas asfálticas nos cerca de 1.100 metros restantes até a avenida Perimetral.

O prefeito Eduardo Japonês (PV) acompanhou de perto o trabalho que faz parte do pacote de 5,2 km de obras no Cristo Rei, com previsão para ser concluído até o fim deste ano.

Em 2019, a empresa Alto Rio ganhadora da licitação, realizou os primeiros 660 metros de asfalto da rua 743, entre as avenidas Tancredo Neves e Curitiba. Assim que os trabalhos recomeçaram neste ano, com o fim das chuvas, foi feito terraplanagem e impermeabilização do solo, esta última concluída com a imprimação no último domingo, 7.

Os novos 300 metros de pavimentação da rua 743 foram concluídos nesta terça-feira, 9. O trabalho segue de forma intensa nesta quarta, 10, quando mais 200 metros devem ser concluídos totalizando mais de um quilômetro já realizados na via. Com isso, restam quase 600 metros para conclusão da pavimentação da rua.