O Extra de Rondônia em parceria com o Recanto na Praça sorteou um jantar romântico em comemoração ao “Dia dos Namorados”.

O casal vencedor irá saborear as delicias oferecidas pelo Recanto da Praça localizado próximo à praça do 5º BEC. A contemplada do sorteio foi Edinalva de Camargo Silva Pereira.

Vale lembrar que para desfrutar do prêmio é necessário realizar uma reserva antecipada através do telefone 3321-1388/9 9995-1388, e mais, ao chegar no restaurante será necessário apresentar um documento de identificação com foto.