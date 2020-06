Durante uma entrevista o deputado estadual Cirone Deiró explicou como está funcionando as obras de reforma e ampliação do aeroporto Capital do Café em Cacoal.

De acordo com o parlamentar, o recurso empregado é proveniente de uma emenda do ex-deputado federal Nilton Capixaba e conta com o apoio da prefeita Glaucione Rodrigues e governador Marcos Rocha. Confira o vídeo.

