O canteiro central da Avenida Integração Nacional, principal via da região comercial de Cerejeiras, receberá paisagismo com recurso do deputado Ezequiel Neiva (PTB).

A emenda parlamentar individual no valor de R$ 76 mil foi alocada na Secretaria de Obras Civis do Governo de Rondônia (Seosp), que ficará responsável pela liberação do recurso.

O paisagismo será construído no trecho da Avenida Brasil até as proximidades do cemitério. O canteiro central receberá serviços de corte, escavação de vala, plantio de mudas, reaterro e plantio de grama.

Ezequiel Neiva falou da importância do embelezamento da cidade. Afirmou que a maior parte dos comércios da cidade funciona na Integração Nacional, e que a avenida tem projeto de asfaltamento. “Temos alguns cartões postais na cidade. Vamos trabalhar para transformar a Integração Nacional em mais um cartão de visita de Cerejeiras, deixando nossa cidade ainda mais bonita”, explanou o deputado.

Neiva disse que o paisagismo foi debatido com os vereadores Saulo Siqueira (PTB), Zeca Rolista (PTB), DJ Samuka (PTB), e Kiko (PT). “Tínhamos o recurso disponível para Cerejeiras e, junto com os vereadores, escolhemos investir no paisagismo da Integração Nacional”, explicou o parlamentar.