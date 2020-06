Vilhena registrou seu terceiro óbito de paciente com covid-19 nesta sexta-feira, 12 de junho.

Além disso, a cidade identificou 2 novos casos confirmados de vilhenenses e 30 novos casos suspeitos.

Dessa forma, Vilhena registra até as 19h30 de hoje: 224 casos confirmados de vilhenenses, 3 óbitos, 4 positivados moradores de outros estados e 155 casos suspeitos.

Há atualmente no município 167 casos ativos de moradores de Vilhena e 4 de outros estados. Estes são os pacientes que podem transmitir a doença, visto que 54 já estão recuperados.

O paciente que veio a óbito hoje tinha 40 anos, era do sexo masculino e morador do bairro Assosete. Internado no dia 29 de maio, ainda como caso suspeito, o paciente foi identificado como positivo no dia 31 de maio.

Desde o dia 1° de junho o paciente estava intubado, com quadro grave e, apesar de não ter outras doenças que pudessem agravar a covid-19, teve evolução rápida para insuficiência respiratória.

TRÊS PACIENTES INTERNADOS

Estão internados 3 pacientes em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 1 na UTI com necessidade de respirador, do sexo feminino com 61 anos, e outros 2 pacientes estão internados na Enfermaria da Central, sendo um do sexo masculino com 57 anos e um do sexo feminino 49 anos.

Todos os demais casos, sejam suspeitos ou confirmados, estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.

Detalhes sobre os testes rápidos, divergências na retestagem e informações sobre os métodos de diagnóstico da covid-19 foram explicadas pela Prefeitura de Vilhena em documento pormenorizado disponível na matéria do link: http://www.vilhena.ro.gov.br//index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1410959.

Dados adicionais sobre os casos estão disponíveis no Painel Covid-19 Vilhena disponível no site da Prefeitura, no menu “Serviços” e também pelo link direto: www.bit.ly/painelcovidvilhena.

DENÚNCIAS

Vilhenenses que apresentarem sintomas de covid-19 devem procurar a Central de Atendimento à Covid-19. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 da Polícia Militar (24h) ou 3322-1936 da Vigilância Sanitária (7h às 17h30, de segunda a sexta-feira).

11,2 MIL CONFIRMADOS EM RO

O Estado registrou até o momento 11,2 mil casos confirmados, 296 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 829 mil, com 41,9 mil mortes. No mundo são 7,7 milhões de casos confirmados e 427 mil mortes.