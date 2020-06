As microempresas brasileiras estão recebendo uma atenção especial do governo federal, na atual conjuntura, mediante a abertura de linhas de crédito bancário.

Os volumes são significativos, os custos financeiros estão bem abaixo do normal, os prazos de pagamento são compatíveis, além de, em alguns casos, a concessão de carência.

Adicionalmente, deve ser dito que as exigências burocráticas são mínimas, graças ao envolvimento do fundo garantidor (FGO). Agora, estas operações se tornaram simples e rápidas. Praticamente caíram as exigências anteriores tais como reciprocidade e saldo médio.

Diversas empresas de pequeno porte estão sobrevivendo, enquanto não passar a pandemia, graças ao socorro emergencial recebido. Algumas delas que já estavam estruturadas, dispondo de um planejamento financeiro e controle das margens operacionais, estão aproveitando para renovar a frota de veículos, troca/atualização de máquinas e equipamentos etc.

O custo do dinheiro caiu tanto que atingiu patamares nunca vistos anteriormente. Nesta semana, uma delas calculou, comparou e se surpreendeu com uma redução de cerca de 50% nos encargos financeiros (juro real) hoje praticados pelo mercado, comparado com seis anos atrás.

Duas dessas firmas, de nossa cidade, estão aproveitando ao máximo as condições favoráveis de seu ramo de atividade, bem como as oportunidades oferecidas pela conjuntura, para fazer investimentos significativos. E quando passar a crise, por certo, elas estarão mais aptas a reingressar no virtuoso círculo do crescimento econômico e assim aumentar sua participação no mercado.

Quanto às demais empresas (de porte médio e grande), o governo também tem procurado amparar, de uma forma ou de outra, mediante linhas de crédito em condições semelhantes. Pouquíssimas organizações mantiveram seu quadro funcional e garantiram o emprego enquanto durar o covid.

Há vida na atividade econômica; há oportunidades, em vários segmentos, aguardando empresários ousados; há novos negócios potenciais em diversas áreas. Como é importante ter uma ampla visão mercadológica; como é promissor o futuro daquelas microempresas que aprimoraram sua competitividade e investiram na sustentabilidade de suas operações; como é importante estar atento às oportunidades de negócios.

Concluindo: Não esquecer o caráter transitório destas medidas, que se caracterizam por um tratamento diferenciado e favorecido. A pandemia pode cessar em três ou quatro meses e, por decorrência, virá a extinção destas condições privilegiadas. Hoje é o tempo de sermos administradores sábios, de exercitarmos a liderança com foco, de ter fé e de trabalhar com ardor.