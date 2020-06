O acidente aconteceu na noite deste sábado, 13, próximo ao Frigorifico JBS Friboi, na BR-364, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo Gol de cor branca, com placa de Vilhena, seguia pela BR-364, sentido Cuiabá, quando ao chegar próximo ao frigorifico, bateu na traseira de uma motocicleta e na sequencia em Fiat Palio de cor cinza, com placa de Vilhena.

No impacto, a passageira que estava na motocicleta sofreu escoriações e a passageira que estava no Palio teve lesões no pescoço.

As vítimas foram socorridas por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena. Já o condutor do Gol, saiu do carro e fugiu sem prestar socorros as vítimas.

A PRF isolou o local para a perícia técnica e depois liberou a pista. O Gol foi levado para o pátio da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).