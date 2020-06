Vilhena registrou 8 novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19 neste sábado, 13 de junho.

Além disso, a cidade identificou 22 novos casos suspeitos, 45 negativos e uma transferência de paciente para outro município. Dessa forma, Vilhena registra até as 18h de hoje: 232 casos confirmados de vilhenenses, 3 óbitos, 4 positivados moradores de outros estados e 124 casos suspeitos.

Há atualmente no município 174 casos ativos de moradores de Vilhena e 4 de outros estados. Estes são os pacientes que podem transmitir a doença, visto que 54 já estão recuperados.

Estão internados 5 pacientes em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo 2 na UTI com necessidade de respirador, do sexo feminino com 61 anos e outro do sexo masculino com 57 anos, e outros 3 pacientes estão internados na Enfermaria da Central, sendo 2 do sexo feminino 41 e 49 anos e um do sexo masculino com 74 anos. Todos os demais casos, sejam suspeitos ou confirmados, estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.

Detalhes sobre os testes rápidos, divergências na retestagem e informações sobre os métodos de diagnóstico da covid-19 foram explicadas pela Prefeitura de Vilhena em documento pormenorizado disponível na matéria do link: http://www.vilhena.ro.gov.br/index.php….

Dados adicionais sobre os casos estão disponíveis no Painel Covid-19 Vilhena disponível no site da Prefeitura, no menu “Serviços” e também pelo link direto: www.bit.ly/painelcovidvilhena.

Vilhenenses que apresentarem sintomas de covid-19 devem procurar a Central de Atendimento à Covid-19. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 da Polícia Militar (24h) ou 3322-1936 da Vigilância Sanitária (7h às 17h30, de segunda a sexta-feira).

O Estado registrou até o momento 11,7 mil casos confirmados, 309 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 850 mil, com 42,7 mil mortes. No mundo são 7,8 milhões de casos confirmados e 431 mil mortes.

Acompanhe o site e a página da Prefeitura de Vilhena no Facebook para ter acesso a informações corretas sobre a pandemia em Vilhena. www.vilhena.ro.gov.br