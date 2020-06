O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM), na madrugada deste sábado, 13, na Rua 737, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, A Central de Operação da Polícia Militar, recebeu informação que no endereço citado havia acontecido disparo de arma de fogo.

Com isso, uma guarnição foi enviada ao local e em contato com C.R.F., de 30 anos, J.A.H., de 32 anos e A.R.F., de 35 anos, contaram aos militares que estavam na companhia de mais 5 pessoas ingerindo bebidas alcoólicas e ouvindo música, quando W.F.O., de 32 anos, que é vizinho foi até ao local e pediu para que diminuísse o volume do som, pois estava muito alto.

Contudo, neste momento iniciou-se uma discussão entre o vizinho e as pessoas que ali estavam, com isso, W., que estava de posse de uma arma de fogo, disparou em direção ao chão, na qual ficou o buraco no asfalto e foi encontrada uma capsula .40.

O OUTRO LADO

Em seguida, a PM recebeu informação que W., estava na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde se apresentou e contou sua versão do fato.

W., contou que estava em sua casa com sua esposa e que seus vizinhos estavam realizando festa com várias pessoas com o som estava muito alto e de pronto foi pedir para que abaixassem a música, na qual foi negado pelos presentes na festa.

Já em casa, W., ficou sabendo que sua vizinha estava em frente sua casa armada com uma faca falando que ninguém ia desligar o som. Então, W., saiu e começou a discussão, onde os festeiros falaram que W., e sua esposa mereciam ter suas barrigas cortadas. W., ainda conta que tentou argumentar com os vizinhos que foram em sua direção, não tento alternativa a não ser efetuar um disparo em direção ao solo. Após, foi até a Unisp e se apresentou.