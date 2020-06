T.M.S., de 25 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM), após invadir salão, roubar celular e ser imobilizado por populares, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, uma guarnição foi chamada na Avenida Barão do Rio Branco, no centro de Vilhena, onde um suspeito de roubo tinha sido perseguido pela vítima e imobilizado com ajuda de populares.

Em contato com a vítima de 59 anos, contou a polícia que estava em seu salão na Avenida Capitão Castro, atendendo clientes, quando um homem invadiu o comércio, o empurrou e tomou a força seu aparelho celular, após saiu correndo.

Com isso, a vítima sai atrás do suspeito gritando “pega ladrão”, quando na Avenida Barão do Rio Branco, populares ajudaram a vítima e seguraram o suspeito até a chegada da polícia.

Numa bolsa que o bandido portava, estava o celular da vítima e outros objetos que provavelmente eram produtos de furto.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentado ao delegado de plantão para providências cabíveis.