Na manhã deste domingo, 14, o prefeito de Colorado do Oeste, José Ribamar de Oliveira, popular “professor Ribamar”, emitiu nota para explicar a comunidade sobre o auxílio emergencial do governo federal.

Todavia, corre boatos nas redes sociais que pessoas que não se enquadram no contexto para receber o beneficio e receberam, entre outros, terão que devolver, pois estariam se beneficiando do auxílio do governo federal destinado a pessoas que neste momento de pandemia e crise, não conta com nenhuma renda para sua subsistência.

Contudo, diante dos fatos, a prefeitura emitiu nota esclarecendo a situação.

>>>>Leia nota na íntegra:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE-RO

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.

O Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, é o único responsável pela concessão do Auxilio Financeiro em todo País, não cabendo ao município, qualquer tipo de interferência e definição de beneficiários.

Lamentamos que as desinformações repassadas nas redes sociais, estejam sendo utilizadas em Colorado do Oeste-RO, para confundir a população, bem como, para atribuir a Prefeitura Municipal e, aos seus gestores, responsabilidades que são exclusivamente, do Governo Federal, da Caixa Econômica Federal, do Ministério da Cidadania e da Controladoria Geral da União-CGU.

Pedimos ainda, que em caso de quaisquer dúvidas procure a Caixa Econômica Federal, pelos meios eletrônicos ou pessoalmente, evitando aglomerações, a qual fornecerá as informações corretas, sobre este importante auxilio que está sendo concedido pelo Governo Federal a nossa população.

Colorado do Oeste-RO: Nossa Terra, Nosso Orgulho.