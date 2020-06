O jovem Cerejeirense Jefferson Werner Trizoti, 28 anos, sofreu um grave acidente quando pilotava uma motocicleta em uma linha da área rural do município de Colorado do Oeste (RO), onde reside atualmente.

Ele é filho do servidor da Ciretran de Cerejeiras Renato Trizoti e da professora aposentada Sandra Regina Werner.

Segundo informações de familiares, o acidente ocorreu em razão da via ter sido patrolada recentemente, ficando pedras soltas sobre a pista.

Jefferson perdeu o controle da motocicleta, sofrendo grave queda, fraturando duas vertebras e lesionando parcialmente a coluna.

Ele foi socorrido ao hospital de Colorado do Oeste e, posteriormente, encaminhado para um hospital particular de Vilhena.

De acordo com a família, Jefferson precisa fazer uma cirurgia urgentemente em razão de ter perdido os movimentos dos braços e das pernas. O procedimento cirúrgico custa R$ 45 mil e a família pede ajuda e solidariedade de todos no objetivo que o jovem volte a caminhar.

“Sou grata a Deus pela vida do meu filho; estamos tentando o procedimento pelo SUS para a realização dessa importante cirurgia, que precisa ser realizada nas primeiras horas após o acidente; estamos lutando contra o tempo, pois corre risco de ficar tetraplégico; quem quiser e puder contribuir com nossa Vakinha Virtual, ficaremos eternamente gratos; se conseguirmos via SUS, a Vakinha será suspensa e o valor arrecadado será usado no tratamento pós cirúrgico.” esclareceu Sandra.

Você pode contribuir com qualquer valor clicando aqui: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajudar-meu-filho-acidentado