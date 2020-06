Uma loja de motos, localizada na Rua Kelly Regina Anschal, no Bairro Nova Esperança, em Vilhena, foi alvo de bandidos na manhã de sábado, 13, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM), foi avisada por uma pessoa que uma loja de motos estava com a porta quebrada e no local não tinha ninguém, provavelmente teria sido furtada.

Com isso, uma guarnição foi até ao local e constatou a informação. Logo após, encontraram o proprietário que no local a primeira vista deu por falta de R$ 600,00 em dinheiro, um cheque no valor de R$ 500,00 e dois capacetes da marca Gow.

Contudo, devido a loja estar toda revirada, não foi possível naquele momento contabilizar todo o prejuízo deixado pelos bandidos.