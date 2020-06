O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) prometeu interceder junto a Secretaria de Estado de Segurança Pública para manter a Delegacia de Polícia em Monte Negro. Segundo informações, os servidores e o delegado estão com transferências para outros municípios.

Redano está disposto a conversar também com o governador Marcos Rocha. Para ele, é fundamental manter a delegacia e um efetivo mínimo de policiais, tendo em vista os conflitos fundiários na região.

“Recebi as informações de que o delegado titular de Monte Negro já foi retirado daquele município, uma servidora já foi transferida para Alto Paraíso e com o quadro em baixa, corre-se o risco do fechamento definitivo da delegacia”, disse o deputado.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Monte Negro (Acimon), Vanderlei Cavalheiro, comunicou ao parlamentar que a cidade não pode ficar sem a única delegacia de Polícia. Segundo o dirigente, os crimes podem crescer no município em larga escala, uma vez que a delegacia mais próxima é a de Ariquemes e está a 50 km de Monte Negro.

Aos moradores de Monte Negro, Redano assegurou que fará o possível para que a delegacia do município que levou décadas para ser implantada permaneça aberta e atendendo os moradores.

DELEGACIA DE MONTE NEGRO

Em março o de 2016, o Governo do Estado publicou o decreto de número 20.658/2016, criando no âmbito da Polícia Civil de Rondônia a delegacia de Polícia Civil de Monte Negro, fruto de uma solicitação do Deputado Alex Redano e de parlamentares do Vale do Jamari. Redano foi um dos Parlamentares que votou a favor da implantação da delegacia em Monte Negro.