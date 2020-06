Na noite de quarta-feira, 17, o Comitê Gestor de Enfrentamento ao coronavírus, de Cerejeiras, confirmou mais três novos casos da doença.

>>>Veja boletim:

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO (COVID-19): 17/06/2020

Casos Confirmados: 18 Casos Confirmados Ativos: 14 (Em quarentena domiciliar) Curados: 2

18 Óbitos Covid-19: 2

Casos Suspeitos: 3 (Exames coletados – aguardando resultado)

Casos Descartados: 261 (10 descartados pelo LACEN e 251 testes rápidos negativos

ESCLARECIMENTO:

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU confirma 3 (três) novos casos de Coronavírus em Cerejeiras.

Dia 16/06/2020 (terça-feira) iniciou-se a testagem dos profissionais de saúde e inicialmente houve a confirmação de 3 novos casos.

Em decorrência disso as Unidades Básicas de Saúde, UBS Cerejeiras – PSFG (BNH) e UBS Dr. Hercílio Silva Dutra (Posto Feliz – perto do CTG), permaneceram fechadas no dia de hoje para desinfecção e retornarão ao atendimento amanhã, conforme explicado no Comunicado Oficial divulgado hoje no site oficial da Prefeitura (http://www.cerejeiras.ro.gov.br/sem-categoria/comunicado-sobre-o-funcionamento-das-unidades-basicas-de-saude-bnh-e-posto-feliz/).

A segunda etapa da Ação Mapeia Rondônia em Cerejeiras continuará realizando atendimento no Pavilhão da Igreja Matriz – Cristo Salvador, localizada na Avenida das Nações esquina com a Rua Belo Horizonte, no Centro da Cidade:

Dias: 18, 19, 22 e 23 de Junho de 2020.

18, 19, 22 e 23 de Junho de 2020. Horário de Atendimento: das 08h00mim ás 11h00mim e das 13h00mim ás 16h00mim.

Deverão comparecer as pessoas que apresentam síndrome gripal (sintomas) há mais de 7 dias, tais como: FEBRE, DOR DE GARGANTA, TOSSE, DOR NO CORPO, FALTA DE AR, CORIZA E DIARRÉIA.

Telefones para contato em casos de suspeita de Coronavírus:

UBS Maria José Neiva de Carvalho – PSFA (atrás da EMATER): 3342-3342.

UBS Dr. Humberto Muniz Barbosa – PSFB (em frente à Maderama): 3342-4090.

UBS Cerejeiras – PSFG (BNH): 3342-3123.

UBS Dr. Hercílio Silva Dutra (perto do CTG): 3342-2108.

Vigilância Epidemiológica: 99928-8342.

Mais informações serão publicadas sempre no site oficial do Município: www.cerejeiras.ro.gov.br.