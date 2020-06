Uma verdadeira corrente de solidariedade mobiliza familiares e amigos para ajudar a adolescente Izabel Flavia, de 13 anos, que luta contra com um câncer.

Aroldo Machado de Lima, amigo da família, relatou a reportagem do Extra de Rondônia que Izabel, que é moradora da cidade de Chupinguaia, foi diagnosticada no ano passado com uma neoplasia maligna e os pais se mudaram a Porto Velho para tratar da doença da filha no Hospital do Amor.

Segundo Aroldo, a adolescente realiza uma série de tratamentos específicos, como radioterapia, quimioterapia e outros medicamentos que tem como objetivo diminuir a proliferação das células malignas e evitar a disseminação do câncer em outros órgãos.

Contudo, para continuar o tratamento, a garota precisa de sangue e, com isso, Aroldo, que é chefe da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Chupinguaia, e vários colegas, se uniram para uma corrente solidaria em doar sangue para ajudar a Izabel a lutar contra a doença.

“Muita gente de Chupinguaia e da região do Cone Sul se uniram a essa corrente para ajudar a Izabel no tratamento. Com fé em Deus, ela vai sair dessa e voltar a estar com os familiares e amigos”, finalizou.