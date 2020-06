Um internauta, que pediu a identidade preservada, entrou em contato via WhatsApp na manhã desta quinta-feira, 18, com a redação do Extra de Rondônia para reclamar do abandono da praça municipal construída no final da Avenida Paraná, próximo ao Museu de Rondon, no Bairro Cohab.

De acordo como o internauta, que é morador do bairro, a praça municipal foi tomada pelo mato.

Segundo o morador, a obra da praça iniciou no segundo semestre de 2012, na gestão do ex-prefeito Zé Rover e foi finalizada no início de 2019, porém, a prefeitura nunca deu assistência ao espaço público.

“Isso é uma vergonha, um desperdício de dinheiro público; parece que temos autoridades na cidade, mas em época de eleição batem na tua porta da tua casa pedindo voto com promessas falsas”, pontou.

O morador disse, ainda, que passou a situação para alguns políticos da cidade, além do secretário de obras do município, “mas parece que eles não se importaram. Realmente é uma pena, uma praça pública em que pessoas do bairro estariam usando como lazer, está desse jeito, indo para o ralo”.