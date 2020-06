Com preços acessíveis e materiais de construção de qualidade, a Pakau Representação inaugura no dia 07 de julho uma loja virtual para melhor atender seus clientes em Colorado e região. Para conferir as novidades basta acessar o site (www.pakau.com.br).

Buscando inovar e se adaptar as demandas do mercado, o proprietário Geraldo Rodrigues detalha que além da plataforma digital, a Pakau fechou parceria com outras distribuidoras do Brasil, e agora, trabalha com acumulo de pontos que podem ser trocados por produtos da loja ou das conveniadas.

E tem mais, a Pakau também traz oportunidades de uma renda extra para quem quiser fazer cadastro como filiado e vender itens da loja em suas redes sociais.

E quem preferir poderá ir até a loja física da empresa, localizada na Avenida Rio Madeira, 3921, em Colorado do Oeste e atende pelos telefones 3341-1109/9 8152-7944/9 8437-5567.

https://