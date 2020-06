O Órgão de Proteção e Defesa de Consumir de Vilhena (Procon) lançou um canal on-line exclusivo para que a população possa registrar denúncias e reclamações.

De acordo com a chefe da unidade, Katia Louzada, a nova ferramenta tem como finalidade o consumidor acessar plataforma http://procon.ro.gov.br/denuncia , disponível 24 horas por dia, e acessar onde quiser, via internet, sem a necessidade de se deslocar até as sedes físicas do Procon.

Louzada salienta que a plataforma permite aos consumidores se cadastrar, com isso, podem fazer sugestões de fiscalização, formalizar processos administrativos junto ao Procon, fazer reclamações de produtos e serviços, além de acompanhar o andamento de sua solicitação.

“ Para realizar a denúncia, sugestão ou reclamação é necessário que o consumidor possua algumas informações, como, por exemplo, nome e endereço do estabelecimento comercial, nota fiscal da compra, ou foto do produto ou serviço anunciado” pontuou.