No total 11 pessoas foram levadas para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), em Vilhena.

O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta sexta-feira, 19, na Rua Sergipe, no Bairro Parque Novo Tempo.

Conforme boletim de ocorrência, uma guarnição fazia patrulhamento pela via citada, quando os militares avistaram uma aglomeração de pessoas em desacordo com o decreto municipal.

Com isso, foi feita abordagem no local, sendo que no interior do imóvel haviam 11 pessoas, na qual 4 eram menores de idade, e todos faziam uso de narguilé, inclusive no bolso de um deles foi localizado uma pedra aparentando ser crack pesando 1 grama.

Além disso, nenhum deles usavam máscaras de proteção. Contudo, devida presença de menores de idade no local, foi chamado o Conselho Tutelar, na qual acompanhou todo o desenrolar da ocorrência.

Entretanto, os maiores de idade possivelmente irão responder por Corrupção de Menores, Infração de Medida Sanitária Preventiva e posse de entorpecente.